Vali yardımcısı, FETÖ'den gözaltına alındı

Karabük Vali Yardımcısı Can, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Güncellenme 25 Kasım 2018 13:13

Karabük'te yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can gözaltına alındı.

Gelen bilgilere göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile bazı isimlere operasyon başlattı.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile Karabük Vali Yardımcısı Abdulhalim Can gözaltına alındı. Can’ın emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu.