Vali Şahin üzücü haberi verdi! İşte kazanın detayları

Ankara-Konya seferi yapan YHT'nin, aynı raydaki başka bir trene çarpması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi de yaralandı. Vali Şahin olayla ilgili açıklama yaptı.

Güncellenme 13 Aralık 2018 11:06

Ankara-Konya seferi yapan YHT, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda yol kontrolü yapan kılavuz treniyle çarpıştı. Kaza sebebi ile iki vagon raydan çıktı ve üst geçide çarptı. Yaşanan kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi de yaralandı.

Ölü ve yaralılar var

İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen Ankara Valisi Vasip Şahin; ölü ve yaralıların olduğunu, hem AFAD hem de UMKE ekiplerinin çalıştığını, kaza nedeninin araştırıldığını ifade etti.

YHT ve kılavuz treni çarpıştı

Vali Şahin, YHT’nin aynı rayda bulunan ve yol kontrolü yapan kılavuz trene çarpması sonucu kaza meydana geldiğini belirtti.

Öte yandan kazayla ilgili Ankara Valiliği’nden de yazılı bir açıklama yapıldı.

7 vatandaş hayatını kaybetti

Açıklamada; sabahın erken saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan bir YHT’nin Marşandiz istasyonunun girişinde raylarda bulunan kılavuz trenine çarptığı, meydana gelen kazada son belirlemelere göre 1'i makinist 9 vatandaşın hayatını kaybettiği, 3'ü ağır olmak üzere 47 vatandaşın da yaralandığı belirtildi.