Valbuena, Fransa'ya dönmek istiyor

Fenerbahçe'de Valbuena'nın Fransa'ya dönmeyi istediği ama ilk önce takımının görüşünü alacağı iddia edildi.

Güncellenme 28 Kasım 2018 15:00

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken bir yandan da takımdaki futbolcuların gelecekleri merak konusu oldu. Sarı lacivertli ekipte, sezon bitiminde sözleşmesi sona erecek olan Mathieu Valbuena’nın Fransa’ya dönmeyi düşündüğü ve ilk önce Fenerbahçe ile görüşeceği belirtildi.

Fransa’ya dönmeyi düşünüyor

Takımda sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Valbuena, ülkesinde yaptığı konuşmada kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, Fransa Ligue 1'e dönmeyi düşündüğünü, böyle bir ihtimalin hala olduğunu, sözleşmemin bitmesine 6 ay olduğunu, Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili düşüncesini öğrenmek için yöneticilerle görüşmesinin gerektiğini, Ocak ayında neler olacağını göreceklerini söyledi.

Valbuena bu sezon Fenerbahçe'de forma giydiği 11 resmi maçta 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.