Vakıfbank'ın yeni başkanı Abdulkadir Aksu oldu

Vakıfbank'ın yeni yönetim kurulu başkanı, daha önce İçişleri Bakanlığı da yapan Abdulkadir Aksu oldu.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 14:37

Türkiye’nin önde gelen bankalarından olan Vakıfbank’ta bugün yapılan genel kurul toplantısında, önemli değişiklikler yapıldı.

Aksu, yeni başkan oldu

Vakıfbank'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Abdulkadir Aksu oldu. Aksu, 1973'te başladığı kaymakamlık hayatında hızla yükselen Aksu, 1980'lerden bugüne de Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli görevlerde bulundu. Öte yandan Aksu, AK Parti'nin kurduğu 59. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.

Genel müdür de değişti

Vakıfbank'ta Bilgi İşlemden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih Genel Müdür olurken; eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da yönetim kurulu üyesi oldu.