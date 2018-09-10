Vakıf Katılım Bankası'na siber saldırı düzenlendi. Saldırı sonrası bankanın doları 4,571 liradan alınıp, 4.5888 lirandan sattığı görüldü.

Güncellenme 10 Eylül 2018 09:12

Halkbank’ta doların ucuz satılmasından sonra başka bir benzeri olayda Vakıf Katılım Bankası’nda yaşandı. Bankada, doların 4,571 liradan alınıp, 4.5888 lirandan satıldığı görüldü. Yaşanan bu hadiseyi CHP'li Barış Yarkadaş Twitter hesabından duyurdu. Banka hakkındaki iddialara yaptığı yazılı açıklama ile cevap verdi.

Vakıf Katılım Bankası'ndan 10 Eylül 2018 tarihinde internet sitesinde yer alan hatalı döviz kurlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Siber saldırının gerçekleştiği belirtilen açıklamada, "10 Eylül 2018 tarihinde kurumsal web sitemizde bilgilendirme amaçlı yayınlanan döviz kurlarımıza yönelik, 9 Temmuz 2018 tarihindeki kurlarımızı gösterecek şekilde bir siber saldırı düzenlenmiş, saldırı çok kısa süredepüskürtülmüştür .Bankacılık sistemlerimiz (mobil ve internet şubemiz) saldırıdan olumsuz etkilenmemiş olup, bu sürede gerçekleşen herhangi bir döviz alım-satım işlemi de bulunmamaktadır. Yapılan müdahale neticesinde kurumsal web sitemiz stabil hale getirilmiştir”