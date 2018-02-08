Vakıf adı altında örgüt yöneten Kuytul, adliyede!

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın kurucusu Alparslan Kuytul ve beraberindeki 28 yönetici adliyeye sevk edildi.

Güncellenme 08 Şubat 2018 15:31

Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına yönelik Adana merkezli 3 ilde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kurucu Alparslan Kuytul ve 28 kişinin emniyetteki işlemleri bitti. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar yoğun güvenlik önlemi ile adliyeye sevk edildi. Polis, soruşturma kapsamında birçok belgeyi adliyeye getirdi. İstanbul'dan ve Kayseri'den gelen takviye kuvvetlerin de bulunduğu çok sayıda polis, çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "vakıf faaliyeti adı altında kuruluş amacı dışında anayasal düzene karşı fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek kamu güvenliğine karşı faaliyet yürütme ve suç örgütü" suçlarından dolayı Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'na operasyon yapmış ve kurucu dahil çok sayıda yöneticiyi gözaltına almıştı. 30 Ocak'ta terörle mücadele ekipleri tarafından 33 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Vakıfta yapılan aramalarda kayıt dışı olduğu tespit edilen 364 bin lira ele geçirilmişti. Ayrıca, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfına mahkemece kuruluş amaçlarına aykırı faaliyetlerinden dolayı kayyum atanmıştı.