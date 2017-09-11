Vainqueur: "Galatasaray'la görüşmeler ilerlemedi"

Antalyaspor'un yıldız oyuncularından William Vainqueur, Galatasaray'la yaptığı görüşmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 11 Eylül 2017 12:58

Antalyaspor'un yıldız transferi William Vainqueur, Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"Eto'o, Nasri gibi oyuncularla forma giyeceğim"

Transfer dönemiyle ilgili konuşan Vainqueur, "Galatasaray bu yaz bana teklif getirdi ancak daha sonra görüşmeler ilerlemedi. Ardından Antalyaspor'un teklifi geldi. Tatmin ediciydi ben de kabul ettim. Eto'o, Nasri gibi oyuncularla forma giyeceğim" dedi.

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