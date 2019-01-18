Uzmanlardan "10 Year Challenge" uyarısı!

Uzmanlar sosyal medyada adeta patlama yaşayan “10 Year Challenge” hakkında uyarıda bulundu.

Güncellenme 18 Ocak 2019 09:52

Son günlerde Facebook ve Instagram’da yaygınlaşan 10 yıllık değişim hareketi yani “10 Year Challenge” tartışmaya neden oldu.

Bu hareketin amacı ne?

CBS News'in haberine göre, yapay zeka konusunda araştırma yapan uzmanlar, kişilerin sosyal medyada 10 yıl öncesi ve sonrası fotoğraflarını karşılaştırmalı paylaştığı hareketin, "yüz tanıma algoritmaları geliştirme amacı taşıyor olabileceği"ni savundu.

“Yapay zekanın öğrenmesi için fırsat”

New York Üniversitesi Stern İşletme Fakültesinde görevli Prof. Dr. Amy Webb, bu hareketin yapay zekanın öğrenmesi için harika bir fırsat olduğunu, Facebook'un sistemlerinin, kullanıcıların görüntülerinde küçük değişimleri daha iyi tanıyacak şekilde geliştirilmesine imkan sağladığını kaydetti.

“Zararsız bir eğlence değil”

Teknoloji haberleri sitesi Wired'ın yazarlarından Kate O'Neill de hareketin "zararsız bir eğlence olmadığını" öne süren bir makale kaleme aldı.

Bir teknoloji için mi kullanılacak?

O'Neill, 10 yıl öncesi ve sonrasını yan yana gösteren fotoğrafların, insanların yıllar içindeki değişimini yakalamaya çalışan bir teknoloji için çok kullanışlı olduğunu vurguladı.

Facebook’tan açıklama

Tartışma üzerine Facebook da hareketle ilgisi olmadığını bildiren bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "kullanıcıların başlattığı hareketin kendiliğinden yayıldığı ve şirketin bundan çıkar sağlamadığı" ifadesi yer aldı.

Herkes paylaşıyor

Facebook'un yanı sıra Instagram ve Twitter'da geçen hafta başlayan harekete milyonlarca kişi, 10 yıl önce ve sonra çekilmiş fotoğraflarını yan yana paylaşarak katılım gösterdi.

Facebook da yüz tanıma programı kullanıyor

Facebook, kullanıcılarını ve birlikte fotoğraf çektirdikleri kişileri tanımak için yıllardır yüz tanıma programı kullanıyor.