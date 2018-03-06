Uzmanlarda şaşırtan açıklama: Kahvaltıda meyve yenirse...

Sağlığımız açısından en önemli ve en önem verilen öğün olarak bilinen kahvaltıda meyve yemek ne kadar doğru?

Güncellenme 06 Mart 2018 13:00

Beslenme uzmanlarının en çok üzerinde durdukları ve mutlaka atlatılmadan yapılması gereken öğünlerden biri kahvaltıdır. Ancak ne yazık ki bir çoğumuz kahvaltıyı en rahat atlatılan bir öğün olarak görmektedir. Kahvaltıyı atlatarak öğle yemeklerinde basit karbonhidratlar tüketmek her zaman daha kolay gelmiştir.

Kilo kontrolüne yardımcı

Kilo kontrolünü amaçlayan kişilerin mutlaka atlamaması gereken bir öğün kahvaltıdır. Kahvaltı yapan kişiler güne enerjik devam eder ve öğle yemeğine kadar tokluk hissi devam eder. Sağlıksız bir kahvaltı bir iki saat sonra acıkıp tekrar yemek yemenize sebep olacaktır. Böyle gün boyu alınacak kalori miktarında artış olacak.

Konsantrasyonu kolaylaştırır

Sağlıklı bir kahvaltıda olması gerekenler az yağlı yağlı proteinlerle birlikte, az yağlı süt ürünleri, meyve ve sebzeler ve tam tahıllı besinlerdir. Mutlaka kahvaltılarınızda meyve ve sebzelerin bulunması gerekmektedir. Böylece hem sağlığınız için gerekli besinleri almış olur hem de hızlı acıkmanızın önüne geçmiş olursunuz. Sağlıklı bir kahvaltıyla güne başlayan kişilerin konsantre olmaları daha çabuk olur.

Sağlık sorunlarına karşı korur

Meyvelerde bolca bulunan vitamin ve mineraller vücudun işlevlerin düzgün çalışmasına yardımcı olmakla beraber bazı hastalıklara ve sağlık problemlerine karşı da korur. Özellikle muzun içerisinde bulunan potasyum ve lif kas sağlığınızı korumakla beraber bağırsak sorunlarınızın da çözülmesine yardımcı olur.

Tokluk hissi sağlar

Lif açısından zengin olan meyveler, sindirim yavaşlattığı için uzun süren tokluk hissi verir. Böyle kilo kontrolünü de sağlamış olursunuz. Kahvaltıda sadece meyve yemek uzun süre tokluk hissi yaşamanızı sağlamaz. Sadece meyve yerseniz kısa sürede acıkabilirsiniz. Meyvelerin içerisinde bulunmayan yağ ve proteinler daha hızlı acıkmanıza neden olur. Meyveleri tek başına yemek yerine, yulaf veya tam tahıllarla beraber tüketirseniz sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Kahvaltıda kendinize sağlıklı smoothieler hazırlayabilir, tam tahıllı lavaş yardımı ile lezzetli dürümler yapabilirsiniz. Aynı zamanda meyvelerde yüksek oranda şeker bulunduğundan meyve miktarlarını kararında tüketmek gerekir.