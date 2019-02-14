Uzmanlar uyardı tüketirken dikkatli olun!

Kanı fazla sulandırma etkisi bulunması nedeni ile uzmanlar zencefil ve zerdeçalı ameliyat öncesi dönemde tüketimi durdurmak gerektiğini vurguluyor.

Güncellenme 14 Şubat 2019 12:14

Bitkilerden gelen şifanın etkileri insanlık tarihi kadar eskidir. Gaz sorunlarında rezene, kış aylarında adaçayı ve zencefil, soğuk algınlığına ballı limonlu ıhlamur içmeyen yoktur. Bitkilerin ilaçlardan daha doğal ve etkili olduğu her zaman söylenir ancak bu bilgi ne yazık ki her zaman doğru değildir. Kalp ve damar cerrahisi uzmanları kanı fazla sulandırması nedeni ile zencefil ve zerdeçalı ameliyat öncesi tüketmenin mutlaka durdurmak gerektiğini vurguluyor.

Doğal olan güvenilir mi?

Her zaman yeşil çayın, siyah çaydan daha sağlıklı olduğu söylenir peki günde 3 fincandan fazla tüketildiğinde karaciğer başta olmak üzere pek çok organa zarar verdiğini biliyor muydunuz?

Bitkileri tüketirken dikkat edilmesi gereken önemli bir diğer ayrıntı ise tüketilmesi gereken dozun iyi bilinmesi gerekir ve kullanım tecrübesi olmadan karaciğer çökmesi, böbrek yetmezliği, kalpte aritmi gibi pek çok sorun görülebilir.

Gerçekten bitkiler faydalı mı?

Bitkilerin gerçekten faydalı olduğunu öğrenmek için üzerine yeteri kadar çalışmanın yapılmış olması ve doz miktarlarının belirlenmiş olmadı gerekir. Aynı zamanda dikkat edilmesi gereken bir başka konu ise ilaç kullanan kişilerin bitkilerle birlikte tükettiğinde nasıl bir etkileşime girdiğini bilmek gerekir.

Şifalı denilen bitkilerin ve bitki karışımlarını ilaçla birlikte tüketmeden önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir.