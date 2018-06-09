Uzmanlar uyardı mutlaka bunu kullanın!

Dermatologlar, süt banyosu yapmanın vücut için çok önemli olduğunu cildi ölü hücrelerden arındırıp, kırışıklıkları azalttığını açıkladı.

Güncellenme 09 Haziran 2018 00:43

Süt banyosu yaparak vücudu ölü hücrelerden arındırıp, kırışıklıkların azalmasını hatta yok olmasını sağlayabilirsiniz. Tüm bunlara bakılarak süt banyosu cilde iyi geldiği için uzmanlar yapılması gerektiğini savunuyor.

Süt banyosu sağlıklı mı?

Geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Mariah Carey’in süt banyosu yaptığını açıklaması üzerine kafalarda sağlıklı olup olmadığı sorusu geldi. Dermatologlardan açıklama gecikmedi ve sütün cilde bir çok faydası olduğunu söyleyerek süt banyosunu desteklediklerini açıkladılar.

Kırışıklıkları azaltır

Süt içerisindeki sağlıklı yağlar ve yüksek oranda protein içermesi bakımından kırışıkların önüne geçtiğini ve cildi iyileştiren vitamin ve mineraller bakımından da son derece zengindir.

Tarihte yer alan efsanelere göre Mısır kraliçesi Kleopatra’da cildini güzelleştirmek amacı ile her gün eşek sütü ile banyo yaptığı söylenmektedir.

Sivilceleri azaltmaktadır

Aynı zamanda süt içerisinde bulunan D vitamini ciltte bulunan sivilceleri azaltarak cildin elastikyetini artırdığı ve koyu lekelerin görünümünü azalttığı ilan edildi.