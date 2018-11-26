Uzmanlar uyardı bol bol tüketin!

Ağız ve diş sağlığının doğru ve düzenli yapılması kadar önemli olan bir konu daha var ki o da dengeli beslenmede diş sağlığının korunmasıdır.

Güncellenme 26 Kasım 2018 17:03

Günümüzde sıkça karşılaşılan sorunlardan birisi de diş çürüklerinin karbonhidratların ağız içerisindeki bakterilerle karışıp asit yapması sonucu olarak başlıyor. Ağızda aside neden olan bakteriler diş minesinin aşınıp dişlerin çürümesine neden oluyor.

Süt içerisinde bulunan kalsiyum ve fosfat, yüzeyde bulunan mineral dokusunu yenileyip, tükürük ve plaklarda bulunan kalsiyum miktarında da artış sağlayarak çürük oluşumunun önüne geçer. İçeriğindeki 6.5 PH oranı ile birlikte süt, diş çürüklerinin oluşumunu engellemekte önemli bir yere sahiptir.

Uzmanlar süt tükettikten sonra ağız hijyenin düzenli yapılması gerektiğini vurguluyor ve bunun yanı sıra düzenle süt tüketiminin üzerinde duruyor. Sütün içerisinde bulunan kalsiyum ve fosfor mikroorganizmalara karşı doğal bir savunucu görev üstlenir.

Özellikle çocukların gün içerisinde fazla şeker tüketmesine bağlı olarak günde 2 bardak süt içerek diş çürüklerinin önüne geçebilirler. Süt içmek aynı zamanda diş yüzeyinde oluşacak mineral kaybının giderilip onarılmasına önemli bir rol üstlenir.