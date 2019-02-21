Uzmanlar uyardı: 2019 deprem yılı olacak!

Çanakkale’de dün akşam saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlar art arda uyarı geldi.

Güncellenme 21 Şubat 2019 10:42

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan uyarı niteliğinden açıklama geldi. Depremin müstakil olmasını umut ettiklerini belirten Ersoy, vatandaşların artçı şoklara karşı bir süre daha evlerine girmemelerinin doğru olacağını söyledi.

“Dikkatli olmakta fayda var”

Ersoy, 5.3 büyüklüğündeki depremin yer kabuğunu kırabilecek bir deprem olduğunu dile getirerek, hasar olmamasını umduklarını, bundan sonraki artçıların izlenmesi gerektiğini, müstakil bir deprem olmasını umduklarını, panik yapmamakta ve dikkatli olmakta fayda olduğunu belirtti.

“Bir süre dışarda durmakta fayda var”

Depremin büyük bir ihtimalle sığ bir deprem olduğunu hatırlatan Ersoy, olduğu gibi çevreye yayılamadığını, vatandaşlara bir öneride bulunmak istediğini, bazı vatandaşların depremlerde balkondan atladığını, hava yağışlı değilken yarım saat bir saat dışarıda olmanın gerektiğini, deprem olması durumunda bundan kaçınmış olacaklarını söyledi.

“Bir aydır uyarıyorum”

Deprem uzmanı Ahmet Ercan, son bir aydır uyarıda bulunduğunu, 2019'un Türkiye için depremler yılı olabileceğini, 1-2 yıl önce büyük bir deprem daha olduğunu, denize doğru bir yürümenin söz konusu olduğunu, Edremit kırığı Bababurnu'ndan doğru Bozcaada'nın altından uzandığını belirtti.

“2019 deprem yılı olacak”

Depremden bir saat önce basın mensuplarının aradığını ifade eden Ercan, konuyla ilgili kendisine bazı soruların yönetildiğini, birkaç güne deprem beklendiğini söylediğini, yaklaşım bir aydır açıklama yaptığını, 2019 yılının Türkiye ve İstanbul Anadolu yakası için bir deprem yılı olacağını, 2019 ve 2025'in yoğun depremle geçeceğini, hemen hemen her yerde depremler yaşandığını, Çanakkale'de yoğunlaşma olduğunu söyledi.

“En az 30 tane deprem olması gerekir”

Ercan, “Biraz önce Ayvacık'ta olan deprem hem bu Anadolu kırıklarından etkilenen hem de Marmara'dan etkilenen deprem. Bu etkinin arkasından daha büyük deprem gelir ya da gelmez bilemiyoruz. İstanbul içinde olmak içinde 1200 kilometre çaplı alanda sarsıntı hissedildi. 4 ile 5 arasında büyük fark var. En az 30 tane deprem olması gerekir.. vatandaşlarımızın korkması normal ama paniklemesin engellememiz gerekiyor” dedi.