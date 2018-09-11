Uzman çavuş nişanlısını neden rehin aldı? İşte olayın perde arkası

Dün İstanbul Pendik'teki bir lisede yaşanan rehine krizinin perde arkası ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Eylül 2018 10:30

Uzman çavuş Umut D.’nin, İstanbul Pendik’te bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gelerek nişanlısı Hümeyra K.'yı bıçakla rehin almasının nedeni ortaya çıktı. İddiaya göre olayın perde arkasında kıskançlık krizi var.

Olayın nedeni sahte bir Facebook hesabı

Dün İstanbul emniyetini harekete geçiren olay Pendik’te yaşanmıştı. Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda bir uzman çavuş nişanlısını rehin almıştı. İddiaya göre, Umut D.’nin nişanlısı Hümeyra K.’yı rehin almasını sebebi sahte bir Facebook hesabı… Nişanlısının kendisinden gizli sahte bir Facebook hesabı açması nişanlısı Umut D.’yi çıldırttı.

Bıçakla rehin aldı

Umut D. saat 13.30 sıralarında birliğinden kaçtığını söyleyerek nişanlısı Hümeyra K.'nın çalıştığı okula geldi. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından Umut D., nişanlısı Hümeyra K.'yı boğazını sıktıktan sonra bıçakla tehdit ederek rehin aldı.

İkna edilerek gözaltına alındı

Umut D.’nin nişanlısını okulun tuvaletine kilitlemesi üzerine, durum polise ihbar edildi. Polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Sürdürülen müzakere sonucu Umut D. ikna edilerek teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.