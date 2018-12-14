Uzay bilimleri profesörünün tren kazasında şüpheli ölümü

Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğu gün uzay bilimleri profesörü Berahitdin Albayrak'ın tren kazasında ölmesi akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Güncellenme 14 Aralık 2018 10:55

Dün sabah saatlerinde Ankara’da YHT ile rayları kontrol eden kılavuz treninin çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken çok sayıda yolcu da yaralanmıştı.

Uzay bilimleri profesörü de hayatını kaybetti

Tren kazasında hayatını kaybedenlerden birinin de, astrofizik alanında çalışmalar yapan Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak olduğu öğrenildi.

Doçentlik ve astrofizik alanında yoğunlaşan çalışmalar yapan Albayrak’ın uzay bilimlerine dair de çalışmaları bulunuyordu.

Türkiye Uzay Ajansı'nın açıklandığı gün kaza yaşandı?

Bu alanda çalışmalar yapan bir profesörün, Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğu açıklanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlandıktan sonra, elim bir tren kazasında hayatını kaybetmesi akıllara suikast ihtimalini getirdi.

Daha önce Uzay Ajansı’nı müjdelemişti

Tren kazasında hayatını kaybeden Albayrak, bir süre önce yaptığı bir konuşmada, Türkiye Uzay Ajansı projesinden bahsetmiş ve Türkiye’nin bu alanda büyük atılımlar gerçekleştireceğini ifade etmişti.