Uyuşturucu çetesine büyük darbe!

Türkiye üzerinden Avrupa'ya yapılan uyuşturucu sevkiyatını yöneten isimlerden 8'i yakalandı.

Güncellenme 19 Mart 2018 12:47

Avrupa'ya Türkiye üzerinden yapılan uyuşturucu sevkiyatını yöneten isimlerden olduğu iddia eilen 8 kişi gözaltına alındı. İstanbul,, Kocaeli, Ankara'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda uyuşturucu ticaretinden sorumlu olan kişiler yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Daha önce esrar ve eroin ele geçirilmişti

İddiaya göre, Kocaeli'de 9 Nisan ve 17 Ekim 2017 tarihlerinde Doğu illerinden İstanbul'a gönderilmek üzere hurma ve saman balyaları arasına zulalanan 770 kilogram esrar ve 184 kilogram eroin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekiplerinin düzenlendikleri operasyonla ele geçirilmiş olayda 3 kişi tutuklanmıştı.

Derinlemesine inceleme başlatıldı

Gelen bilgilere göre, olaydan sonra sevkiyatı yapan kişilerin bağlantılarını tespit etmek için derinlemesine inceleme yapıldı.

10 kişiye ulaşıldı

Yapılan inceleme sonucunda 10 kişinin ismine ulaştı. Türkiye üzerinden Avrupa'ya yapılan uyuşturucu sevkiyatını yöneten isimler arasında olduğu iddia edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlatan Narkotim ekipleri, 17 Mart'ta Kocaeli, İstanbul ve Ankara illerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

8 kişi yakalandı

Yapılan operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Arama listesinde olan 2 kişinin ise önceki operasyonlarda tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan 8 kişiden 6'sı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 2'si ise İstanbul'da sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.