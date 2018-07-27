Uyurken dikkat edin!

Vücudun çeşitli yerlerinde bulunan akarlar hasta eder mi, tehlikeli bir duruma neden olurlar mı?

Güncellenme 27 Temmuz 2018 15:38

Yaşamın belli alanlarında çeşitli akarlarla karşı karşıya kalıyoruz ancak bunları bizi neyle karşı karşıya getirdiklerini bilmiyoruz.

Kaş, kulak ve kirpikte bulunan akarlara Demodeks folikulorum adı veriliyor. Örümcekgillerden olduğu düşünülen bu parazitler bir milimetrenin 3’te 1’i kadardır.

Yüzde bulunan akarlar ne yazık ki diğer insanlarla yüz temasına geçildiğinde bulaşabiliyor. Çoğu kimse için bir zararı olmayan akarların pek çok kimse için ciddi cilt problemlerine neden olabiliyor.

Mikroskop altında incelenen kaş ve kirpiğin her şeyi ortaya çıkaracağı uzmanlar tarafından söyleniyor. Akarların genellikle yağlı ve ölü deri hücreleri üzerinde bulunduğu biliniyor.

Demodesk adı ile de bilinen yüz akarlarını çok fazla çeşidi bulunuyor ve bunlar arasında göğüs ucu, genital bölge ve kulak, kaş ve kirpiklerde de bulunuyor.

Kaşıntıya dikkat!

Göz kapağı ve kaşlarınızda kaşıntı meydana gelmiş ise sizde akarların istilasına uğramış olabilirsiniz. Bu durumda bir cilt uzmanına başvurmak gerekir.