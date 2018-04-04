Uyumadan önce bunlardan uzak durun!

Uzmanlar sindirimi zor olan besinlerin gece geç saatlerde yenildiği takdirde ciddi rahatsızlıklara sebep olacağını belirtti.

Güncellenme 04 Nisan 2018 12:20

Akşam saatlerinde tüketilen besinlerin uykuyu ciddi oranda etkilediği üzerinde duran uzmanlar, sindirimi zor olan besinlerin uzun süre bağırsaklarda kalmasından ötürü yatmaya yakın yememek gerektiğini aksi takdirde pek çok sağlık sorununu getirmektedir.

Kırmızı et:

Akşam saat 8’den sonra kırmızı et tüketmemeye özen gösterin. Sert yapısı ve yüksek derecede protein içermesi nedeniyle geç saatlerde tüketildiğinde uzun süre bağırsaklarda kalacaktır ve uyku durumunda rahatsızlığa neden olacaktır.

Çikolata:

Günün her saatinde zevkle tüketilen çikolatayı kim yatmadan önce de yemek istemez ki. Her ne kadar keyifli görünse de kaliteli bir gece uykusunun önüne geçen en önemli bir besinde bitter çikolatadır. İnsana ekstra uyku bir enerji sağladığı için uyku kaçırma etkisine sahiptir.

Tüm çikolataların içerisinde bulunan kafein uyku kaçırma etkisine sahiptir aynı zamanda kalp ritmi hızlandırarak uyku kalitesini olumsuz derecede etkilemektedir. Bu etki beyaz çikolatada daha az bulunmaktadır.

Sarımsak:

Sarımsak yoğun olan besinleri gece yemekten kaçınmak gerekmektedir. Mide ekşitme gibi nedenleri ortaya koyacağından uyku kalitesini son derece olumsuz etkilemektedir. Özellikle hassas midelere sahip kişiler bu sorunu göz önünde bulundurarak sarımsaktan kaçınmaları gerekmektedir.

Tahıllar:

Bu kategoride özellikle dikkat edilmesi gereken nokta kahvaltılık tahıllar olmalıdır. Yatmadan önce tüketildiğinde kan şekerini yükselteceğinden bu tahılları tüketmek sağlıksız bir uykuya neden olmaktadır.

Barlar:

Yüksek şeker içeriğine sahip barları gün içinde şeker ihtiyacını gidermek için tercih edilmektedir. Ancak gece tüketildiğinde şekerli barları 10 kişiden 7’sinde gece kabus gördüğü ortaya çıkmıştır. Özellikle gece yatmadan önce tüketildiğinde bu durumlar ortaya çıkmaktadır.