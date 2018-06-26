Uyumadan bir dilimi yanınıza koyun ve bekleyin!

Sağlığınız için faydalı olan limon kokusu aynı zamanda ferahlamanıza da yardımcı olacaktır. Peki uyumadan yanınıza konan limon diliminin nasıl bir faydası vardır?

Güncellenme 26 Haziran 2018 10:59

Limon gibi bazı fresh kokular rahatlatıcı etkiye sahiptir. Bu kokular sadece ferahlamanız için değil aynı zamanda sağlığınız için çok faydalıdır. Rahat bir uykuya geçmek için yatak başınıza koyacağınız bir dilim limon koymayı deneyebilirsiniz. Bir çok faydası olan limonu salatanızda, çorbanızda ve çayınızda gönül rahatlığı ile kullandınız şimdi yatak başınızda komodin üzerine koymayı da deneyebilirsiniz.

Uyumadan önce rahat bir uykuya dalmak için yapmanız gereken çok kolay bir limonu dörde bölüp içerisinde tuz serpin ve bu limonları komodininizin üzerine koyabilirsiniz.

Uyurken limon dilimleri ile uyumanın ne gibi faydaları vardır?

Gerginliği azaltır

Tüm günün gerginliği ve stresi uykuya geçiş sürecini güçleştirmektedir. Komodin üzerinde olan limonlar sakinleşmek için çok etkilidir. Uzmanlar tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre narenciye kokusunun kişiyi rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

Odaklanmayı artırır

Kişinin beyninde sürekli olumsuz şeylerin olması uykuya geçiş sürecini zorlaştıracaktır ve uzmanlar olumlu şeylere odaklanmak uykuyu geçiştirecek. Odaklanmak için limon kokusu son derece etkilidir.

Nefes alımını kolaylaştırır

Uyumaya çalışmada burnunuzda bir tıkanıklık meydana geliyorsa limon nefes alımınızı kolaylaştıracaktır.

Haşeratları uzaklaştırır

Sivrisinek gibi uyumanıza engel haşeratları çevrenizden uzaklaştırmak için limonu baş ucunuzda bulundurmanız son derece etkili olacaktır.

Enerjiyi artırır güne pozitif başlamanızı sağlar

Erken saatlerde güne başlamakta zorlanan kişiler limon dilimleriyle uykuya geçmesi uyanma sürecinde daha az acılı hale getirecektir.