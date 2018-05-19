Uykusuzluğun altında bunlar yatıyor!

Bir çok kişinin çeşitli nedenlerle uyku sorunu yaşadığı bilinmektedir. Uzmanlar bu sorunun altında yatan nedenleri yazdı...

Güncellenme 19 Mayıs 2018 12:18

Toplumumuzda sıkça yaşanan önemli sorunlardan birisidir. Genellikle gelen şikayetler arasında gündüz uyumayınca gece uykusunun yetersiz kaldığı, yorgun geçen günün ardından kolay uyumaya geçildiği ve ne kadar geç yatılırsa gündüz o kadar geç kalkma gibi sorunlardan sıkça bahsediliyor. Yapılan araştırmalar sonucunda bu bilgilere dayanarak yaşanan uyku sorunlarının çokluğundan bahsediliyor ve bu rakam her 100 kişiden 20’si gibi büyük bir rakama denk geliyor.

Kaliteli uyku

Kaliteli uyku gerek insan bedeninin yenilenmesi gerekse beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışması için olmazsa olmaz kurallardandır. Uykunun sağlıklı olması kişinin kendini iyi hissetmesi üzerinde son derece etkilidir. Ancak toplumda yanlış bilinen doğrular nedeniyle uyku sorunları yaşanmaktadır. Bu durum uyku bozukluklarına neden olduğu gibi önemsenmeyerek tanı ve tedavinin gecikmesine de yol açmaktadır.

Sağlıklı uyku 8 saat değildir

Toplumumuzda sıkça dolaşan bilgilerden birisi de sağlıklı uykunun 8 saat olduğu yönündedir. Hayır sağlıklı uyku 8 saat değildir. Sağlıklı uyku kişiden kişiye değişiklik göstermektedir. Sağlıksız bir gece uykusundan uyku sürekli bölünecek ve uykuya geçiş süreleri uyacaktır bu da yatakta geçirilen uykusuz sürenin artmasına neden olup uyku bozukluğuna yol açacaktır.

Akşam bir fincan kahve uykuyu etkiler

Kahve ve çay içmek uykuyu başlatacak beyin hücrelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu kişiden kişiye farklılık gösterse de uykuya geçişte 6 saatlik bir uzama gösterebilir.

Az uyumak iyi değil

Az uyuyarak beynin ve vücudun kendini yenilemesinin önüne geçmiş olursunuz böylece sağlıksız bir bedene sahip olup ve yorgun bir gün geçirmenizi sağlarsınız. Düşünme, kavrama ve anlama güçlükleri yaşayabilirsiniz. Yetersiz uyuma metabolizma dengesini bozacağından kilo almaya bile neden olur.

Uyku hastalığı teşhisi için uyku testi gerekmez

Uyku hastalıklarının ortaya çıkması için uygulanan polisomnografi denilen uyku testleri her uyku hastalığının teşhisi için gerekli değildir. Uyku testi ciddi bir tanı yöntemidir.

Gece uyunmadığı için gündüz uykuyu tercih etmek

İnsan beyni gece uyku gündüz ise uyanıklık için hazır bulunmaktadır. Gece uyunmadığı için gündüz uyumak bir sonraki gecenin yine uykusuz geçmesine neden olmaktadır.