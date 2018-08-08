Uykudayken öğrenme nasıl olur?

Yapılan araştırmalar sonucunda uzmanlar kişilerin uykuda öğrenmelerinin sınırlı olduğunu ortaya koydu.

Güncellenme 08 Ağustos 2018 15:10

Belçikalı bilim insanları uyku üzerine yaptıkları araştırma sonucunda uykuda iken öğrenme kapasitesinin sınırlı olduğunu ifade etti. ULB Nörobilim Enstitüsü görevlileri tarafından yapılan araştırma kapsamında uykudayken de uyanıkken olduğu gibi kişilerin sesleri algıladığını ifade etti ancak sesleri birimlerine göre gruplandırmayı başaramadığı ifade edildi.

Yapılan araştırma kapsamında uykudayken bir dizi sesi istatistiki öğrenmenin mümkün olup olmadığını ortaya koyacak biçimde, deneklerin serebral akviteleri, manyetoensefalografi (MEG) ile incelemeler yapıldı.

Uyku halindeyken deneklerin beyninde tekil seslere MEG yanıtı verildi, uyanıkken olduğu gibi istatistiki olarak ses kümelenmesini gösteren bir veri görülmedi.