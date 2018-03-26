Uyku düşmanı bu iki şeyden uzak durun!

Yüzlerce insan uykusuzluk sorunuyla uğraşmakta ancak bunların altında belli başlı bir takım nedenlerde yatıyor.

Güncellenme 26 Mart 2018 13:15

Uykusuzluk sorunu yaşayanların başka hastalılara yakalanma ihtimali diğerlerine göre 5 kat daha fazladır. Gece çok fazla çay tüketmek, kahve ve sigara uykunun en büyük düşmanları arasında yer almaktadır. Uyku hayati bir ihtiyaç olmanın yanı sıra beynin dinlenmesi açısından da çok önemli bir ihtiyaçtır.

6-8 saat normal bir zaman dilimidir

Uzmanlar, uyku özelliklerinin kişinin gelişim evrelerinde farklılık gösterdiğini belirtmektedir. İnsan uyku sürelerine göre 3 gruba ayrılır bu gruplar; kısa, uzun ve normal olarak sınıflandırılmaktadır. Uzmanlar normal uyku süresini 6-8 saat olarak söylemektedir bunu ise toplumun %85’i oluşturmaktadır.

Uyku özellikleri kişiden kişiye farklılık göstermektedir tıpkı parmak izinde olduğu gibi uyku bozuklukları tanı tedavisi de kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Beyin hem uyku sırasında hem de uyanıklıkta aktif olarak çalışmaktadır. Bazı bölgeleri uyku sırasında dinlenip çalışmazken bazı bölgeleri ise uyku esnasında çalışıp uyanıkken dinlenme göstermektedir.

Uyku yaşam faaliyetleri açısından çok önemli

Uyumadan yaşamak mümkün değil. Yapılan hayvan deneylerinden uyumadan yaşamanın mümkün olmadığı sonucuna varılıyor. Tanısı konulmuş pek çok uyku hastalıkları, akciğer, böbrek, kalp damar rahatsızlıkları ve endokrin gibi fonksiyonları ciddi oranda etkilemektedir. Uykusuzluk insan vücudunda tüm organ ve sistemlerin işleyişinin bozulmasına neden olarak insan hayatını tehdit eden hastalıkların ortaya çıkmasına da yol açmaktadır ve insanın yaşam kalitesi ile birlikte sosyal hayatını, becerilerini olumsuz olarak etkilemektedir.

Kadınlar uykusuz

Yapılan araştırmaların kadınların erkeklere oranlar daha fazla uykusuz kaldıkları ortaya çıkmaktadır. Uykusuzluk hastalığının ortaya çıkmasında başlıca nedenler sosyoekonomik durumda görülen düşüklük, geceleri geç saate kadar televizyon karşısında kalmak, akşam fazla miktarda çay ve kahve tüketmek ve bunun yanı sıra sigara tüketmekte uykusuzluğu ortaya çıkaran nedenler arasındadır. Uykusuzluk, diyabet, kalp hastalıları ve hipertansiyon şikayeti olan kişilerle de anlamlı bir ilişki içerisinde olduğu bilinmektedir.