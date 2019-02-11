Uygurlara işkence yapan Çin'den küstah açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Chunying, Türkiye’nin Uygur müzisyen Abdurrehim Heyit'in öldüğü açıklamasını küstah sözlerle yalanladı.

Güncellenme 11 Şubat 2019 17:06

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, Türkiye’nin Uygur müzisyen Abdurrehim Heyit'in hapishanede işkenceyle öldürüldüğünü iddiasını yalanladı. Küstah açıklamalarda bulunan Chunying, "Türkiye'nin saçma yalanlara dayanarak mesnetsiz ithamlarla Çin'i suçlaması çok yanlış" dedi.

“Bu haberler çok çirkin”

Chunying, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından Uygur müzisyen Heyit'in hapishanede öldüğünü iddia etmesini “çok çirkin” olarak niteledi.

Çok sağlıklı iddiası

Bugün açıklama yapan Sözcü Hua, Türkiye’nin Abdurrehim Heyit'in hapishanede öldüğünü ileri sürdüğünü, Heyit’in hayatta olduğunu, çok sağlıklı ve internette ona ait bir video izlediğini söyledi.

Küstah sözler

Türkiye'nin hayattaki kişilerden ölmüş diye bahsederek Çin’i zan altında bıraktığını belirten sözcü, bu tavrın çok yanlış ve sorumsuzca olduğunu, buna kararlılıkla karşı çıktıklarını belirtti.