Üyelerine 49 yıllık kazanç vaat eden şirkete operasyon!

Çiftlik Bank olayı sonrası birçok firmayı mercek altına alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yeni bir dolandırıcılık daha keşfetti.

Güncellenme 29 Mart 2018 11:09

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın 511 milyon lira vurgun yaparak yurtdışına kaçmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı mantıkla para kazanan tüm firmaları mercek altına aldı.

Operasyon düzenlendi

Bugün ise "Piramit satış yöntemi" ile üye ve para topladığı tespit edilen "Birlik Beraberlik Tarım ve Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" adlı şirketin Şişli'de bulunan merkezine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenledi.

Baba oğul ortakmış

Operasyonda Serkan E. gözaltına alınırken, şirketin ortağı Enser E. ise Konya'da yakalandı. Ensar E.'nin Serkan E.'nin babası olduğu ve birlikte çiftlik kurdukları tespit edildi. Şirketin tüm mal varlıklarına el konuldu, ticari işlemleri de durduruldu.

Ne kadar para toplandı?

Şirketin sahip olduğu tüm serverlara ve bilgisayarlara el konuldu. Bilgisayardaki tüm işlemler ve banka hesap hareketlerinin incelenmesinden sonra piramit yapı yöntemiyle ne kadarlık para toplandığı ortaya çıkacak.

49 kazanç kapısı açıyor

Mağdur sayısı araştırılan şirketin üyelik sistemi ile sözde ortaklarına döner sermayeli 49 yıllık kazanç kapısı açtığı ileri sürülüyor.