Usta oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu, hayata veda etti

Usta oyuncu Ferdi Merter Fosforoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti.

Güncellenme 20 Eylül 2018 11:47

Oyunculuğunun yanı sıra yönetmen, senarist ve seslendirme sanatçısı da olan Fosforoğlu, 79 yaşındaydı.

Kızından duygusal paylaşım

Sanatçının vefatından sonra, İngiltere'de yaşayan kızı Almula Merter Churm sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Babam beni böyle bırakıp gitmek var mıydı? Canım babamı, tiyatro üstadımı, atamı, ustayı az önce kaybettik. Canım babam ışıklarda uyu. Seni çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncunun vefatı sonra tanınmış isimler de duygularını paylaştı:



Ferdi Merter'in kardeşi, tiyatro ve sinema sanatçısı Enis Fosforoğlu mesajında, "Ağabeyimdi. Işıklar yer değiştirdi" yazdı.



Oyuncu Behzat Uygur, "Bir tiyatro emekçisini daha kaybettik. Mekanın cennet olsun Ferdi Merter" ifadelerine yer verdi.



Film-San Vakfı Müdürü Kıvanç Terzioğlu, "Babamız, abimiz, başkanımızdı. Film-San Vakfına 4 yıl boyunca çok büyük emekleri oldu. Onu hiç unutmayacağız. Çok üzgünüm. Nurlarda yat Ferdi Merter" sözleriyle üzüntüsünü aktardı.



Oyuncu ve yönetmen Levent Tayman da "Türk tiyatrosunun duayeni Ferdi Merter’i, babamızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Sensiz zor olacak" mesajıyla üzüntülerini bildirdi.



Oyuncu İpek Tenolcay ise "Allah senden razı olsun hocam, sevdirdiklerin, öğrettiklerin ve desteğin için. Nur içinde yat" yorumunu yaptı.

Anne ve babası da oyuncuydu

Ferdi Merter, oyuncu Renan Fosforoğlu ve kendisi gibi oyuncu olan eşi Muazzez Arçay’ın çocukları olarak 19 Haziran 1939'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Tosun Paşa ile oyunculuğa başladı

Henüz bir yaşındayken Tosun Paşa filminde rol alan Ferdi Merter, 1952'de "Dağların Kızı" filminde çocuk oyuncu olarak rol aldı.



Oynadığı tiyatro, dizi ve filmlerin yanı sıra seslendirme çalışmaları da olan usta sanatçı, sinemada yönetmenlik ve senaryo yazarlığı yaptı.

Hangi projelerde rol aldı?



En son "Kiralık Aşk" dizisinde oynayan sanatçı, "Vay Başıma Gelenler 2 Buçuk", "Kolpaçino: Bomba", "Kurtlar Vadisi Pusu", "Kaptan", "Acı Hayat", "Turist Ömer Uzay Yolunda", "Ayrı Dünyalar", "İhtiras Kurbanları" ve "Asi Evlat" adlı yapımlarda da rol almıştı.