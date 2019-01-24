Usta oyuncu Erkan Can'ın ağabeyinden kötü haber!

Usta oyuncu ve yapımcı Erkan Can'ın ağabeyi yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Güncellenme 24 Ocak 2019 16:11

Usta oyuncu Erkan Can’ın 74 yaşındaki ağabeyi Ömer Can, Bursa’da tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Şüpheli ölümle ilgili emniyet güçleri ve savcılık soruşturma başlattı.

Polis olay yerinde inceleme yaptı

Yıldırım ilçesinde yaşayan Ömer Can’ın komşuları bir süre haber alamayınca bahçe kapısının açık olduğunu görünce içeri girdi. Burada Ömer Can’ın hareketsiz yattığını gören komşular durumu hemen sağlık ekiplerine ve polis bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Can’ın burada hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerine gelen polis ve savcılık ekipler inceleme yaptı.

Kendini iyi hissetmediğini söylemiş

Olay yerindeki inceleme sonrası Ömer Can’ın cansız bedeni, ölüm nedeninin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ömer Can’ın komşularından Mehmet Çolak, ''Mahalleli tarafından çok sevilen biri. Dün birlikte çay içtik. Kendini iyi hissetmediğini söyledi" dedi.

Erkan Can özel günlerde ağabeyini ziyarete gidiyormuş

Mahalle sakinleri, oyuncu Erkan Can’ın özel günlerde gelerek Ömer Can’ı evinde ziyaret ettiğini söyledi. Can’ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.