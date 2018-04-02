Tarumar Abi rolü ile hafızalara kazınan usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti.

Güncellenme 02 Nisan 2018 15:26

Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti. Sarıoğlu'nun kalp krizi geçirdiği ve bu nedenle vefat ettiği öğrenildi. Memleketi Rize olan usta oyuncu "Kel Behzat" ile "Tarumar" karakterleriyle Türk izleyicisinin gönlünde unutulmaz bir yer edinmişti.

Eşi açıklama yaptı

Dursun Ali Sarıoğlu'nun eşi Elif Sarıoğlu yaptığı açıklamada, eşinin yıllar önce baypass ameliyatı geçirdiğini, düne kadar ciddi bir sağlık sorunu olmadığını, dün bazı sıkıntıların ortaya çıktığını, hastaneye kaldırdıklarını fakat bu sabah kaybettiklerini söyledi.

Dursun Ali Sarıoğlu kimdir?

Usta oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu maddi nedenlerden dolayı ilköğretimden sonrasını okuyamadı. Henüz 10 yaşındayken İstanbul'a gelerek çocuk işçi olarak birçok işte çalıştı. 1960'lı yılların ikinci yarısında açılan bir tiyatro oyunculuğu sınavından başarıyla çıkarak çeşitli tiyatro topluluklarında 30 civarında rolde oynadı. Kameralarla geç tanışan Sarıoğlu, 1982 yılından itibaren sinema ve dizi filmlerde çeşitli roller üstlendi.

Karadeniz tiplemelerini canlandırıyordu

Genellikle Karadeniz tiplemeleriyle ekranlarda boy gösteren Dursun Ali Sarıoğlu bir karakter oyuncusuydu. En bilindik rolleri, 1992'de rol aldığı "Ana" adlı dizide, "Çat çat çat, kel Behzat!" ve "Yaşasın kötülük!" replikleriyle tanınan mafya babası "Kel Behzat" karakteri, 1996 yılında rol aldığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizideki "Tarumar" adlı mafya babası karakteri ve "Yasemince" programında canlandırdığı komiser karakteridir.