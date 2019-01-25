Usta oyuncu Ayşen Gruda'ya veda!

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Güncellenme 25 Ocak 2019 17:39

Yeşilçam’ın usta oyuncusu Ayşen Gruda, bugün son yolculuğuna uğurlandı. Cenazesi Zincirlikuyu Camii'ne getirilen Ayşen Gruda, Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

“Ben onun bebeğiyim”

Usta oyuncunun kızı Elvan Gruda, söyleyecek çok sözü olduğunu ama takati olmadığını, herkes tarafından çok sevilen bir oyuncu olduğunu, kendisinin de aynı duyguları paylaştığını söyledi.

Elvan Gruda, “Ben onun bebeğiyim. bütün Türkiye'nin ve sevenlerinin başı sağ olsun. Bu süreçte bizimle beraber olan acımızı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayşen Gruda'nın değerinin hepimiz farkındayız. Onun sanatçılığı, zekası, dürüstlüğü, insana olan saygısı, sanatındaki o başarısı inanılmaz... Burada bir sürü genç öğrencisi var. O insanlara o kadar çok şey kattı ki... Alkış almaları için yollarını açtı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Saygı ve sevgiyle sonsuzluğa uğurluyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu”

Cenaze törenine katılan eski eş Yılmaz Gruda, "Gözümün önünde binlerce resim var. Büyük bir yetenekti. Türk halkı onu bağrına bastı ve zirveye oturttu. Şimdi o zirveden yolcu. toprağı bol olsun, ışık içinde yatsın. Yeneceğine inandık, zorlandı. Her şey bir yere kadardı. Tanrının istediği oluyor. En güzel şekilde yanına aldı. Soyadımı taşımasından memnundum. O adla yürüdü çünkü... Çok ilkler yaptık onunla. Kabul etmek lazım ki çok sevdiğim kızımın da annesi. Güzel Yiğit'in anneannesiydi. madem ki benim soyadımla ad yaptı. Onunla da yürüyebilir. Halk onu öyle uğurladı..." dedi.