Usta oyuncu Ayşen Gruda hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın usta ismi Domates Güzeli ismi ile nam salan ünlü oyuncu Ayşen Gruda, hayatını kaybetti.

Güncellenme 23 Ocak 2019 15:47

Ünlü sinema ve tiyatro oyuncusu, Yeşilçam’ın efsane ismi Ayşen Gruda, tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayata gözlerimi yumdu.

Ayşen Gruda, Erman Ailesi’nin ortanca kızı olarak 1944’te İstanbul Yeşilköy’de dünyaya geldi.

Çocuk yaşta çalışmaya başladı

Küçük yaşta Ermeni komşularının taklitlerini yaparak yeteneği keşfedilen usta oyuncu, henüz lisedeyken babasını kaybetti ve okulu bırakıp çalışmak zorunda kaldı.

Profesyonel oyunculuğa başladı

İlk kez 1962 yılında "Kongre Eğleniyor" adlı vodvilde küçük bir hizmetçi rolünü canlandıran sanatçı, Tevfik Bilge’nin turne tiyatrosunda profesyonel olarak oyunculuğa başladı.

Boşandı ama eşinin soyadını kullandı

Ankara Meydan Sahnesi’nde sahneye çıkan Ayşen Gruda, 1965’te burada tanıştığı Yılmaz Gruda ile dünya evine girdi. Kızları Elvan’ın doğumu ile bir süre tiyatroya ara veren Ayşen Gruda, 1976’da boşanmasına rağmen eşinin soyadını kullanmaya devam etti.

Domates Güzeli adıyla anıldı

Ayşen Gruda, 16 yıl tiyatro kariyeri sonrası 1977’de TV’de yaptığı skeçlerden birinde canlandırdığı "Domates Güzeli Nahide Şerbet" karakteri sonra Domates Güzeli lakabıyla anılmaya başlamıştı.