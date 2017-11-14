Üst düzey PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, kırmızı listede bulunan bir teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Güncellenme 14 Kasım 2017 14:16

İçişleri Bakanlığı, 2 Kasım'da başlayan Şırnak Bestler Dereler operasyonunda 31 teröristin öldürüldüğünü, bunlar arasında kırmızı listede yer alan PKK'lı Gülbahar kod adlı Hülya Eroğlu'nun da olduğunu açıkladı.

Hülya Eroğlu'nun kırmızı listede yer alan teröristler arasında Türkiye'de bulunan tek terörist olduğu belirtildi.

Öldürülen teröristin PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyinde bulunduğu ifade edildi.