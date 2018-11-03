Üst düzey PKK'lı o operasyonda öldürüldü!

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta yapılan operasyonlarda öldürülen 8 teröristten birinin turuncu kategoride yer alan bir örgüt üyesi olduğunu açıkladı.

Güncellenme 03 Kasım 2018 15:15

İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta yapılan operasyonlarda bir mağara içinde gizlenen sekiz teröristin ölü olarak ele geçirildiğini duyurmuştu.

TSK, Şırnak’taki operasyonlarda 600 bin TL ödülle turuncu listede aranan PKK’nın sözde Cudi sorumlusu Selim Demiroğlu öldürüldüğünü duyurdu.

18 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda bölgede bulunan bir mağarada saklandıkları tespit edilen 8 terör örgütü üyesinin ölü olarak ele geçirildiği, il genelinde 31 Ekim-2 Kasım 2018 tarihleri arasında icra edilen operasyonlarda ise 18 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama

Bakanlık, Şırnak ilinde terörle mücadele operasyonları kapsamında yapılan faaliyetlere ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İl Jandarma komutanlığınca, 2 Kasım 2018 tarihinde başlatılan Hançer-6 Operasyonu'nda, Silopi ilçesi Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bulunan bir mağarada 8 terörist tespit edilmiş olup; mağaraya yapılan operasyonla 8 terörist silah, teçhizat ve yaşam malzemeleri ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Turuncu listedeki terörist de öldürüldü

Öte yandan, burada etkisiz hale getirilen sekiz terör örgütü üyesinden birinin, Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan ve turuncu kategoride bulunan PKK'nın sözde Cudi cephe sorumlusu "Fırat Çelik" kod adlı Selim Demiroğlu olduğu belirlendi.

Cudi Dağı'ndaki mağarada etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin, 1973 Hakkari Çukurca doğumlu, örgüte 1997 yılında katılan, Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu kategori"de yer alan, 600 bin lira ödülle aranan Selim Demiroğlu olduğu tespit edildi.