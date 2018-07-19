Üst düzey PKK'lı etkisiz hale getirildi

TSK, yapılan hava harekatı ile üç teröristin etkisiz hale getirildiğini, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak'ın da bu kişiler arasında olduğunu belirtti.

Güncellenme 19 Temmuz 2018 10:47

TSK resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'a düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen PKK'lı teröristler arasında örgütün lojistik sorumlusu Hasan Çakmak'ın da olduğu iddia edildi.

Irak'ın kuzeyinde TSK tarafından 13 Temmuz 2018 tarihinde yapılan hava harekatında bölücü terör örgütünün lojistik sorumlusu Delil Karakoçan kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 terörist, silah, mühimmat ve uyuşturucu madde alışverişi esnasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığı'nın yaptığı açıklamada, Kuzey Irak'taki Kandil ile Şırnak'ın Uludere ve Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine 17, 18 ve 19 Temmuz'da hava harekatları düzenlendiği, TSK Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında, 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.