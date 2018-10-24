Üst düzey FETÖ'cüler İstanbul'da yakalandı

FETÖ'nün "gaybubet" olarak bilinen hücre evlerine yapılan operasyonda üst düzey örgüt mensupları gözaltına alındı.

Güncellenme 24 Ekim 2018 15:17

FETÖ’nün üst düzey isimlerinden olan eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız İstanbul'da yakalandı.

Gaybubet evine operasyon yapıldı

Emniyet birimleri, FETÖ’nün İstanbul Küçükçekmece’de bulunan ve “gaybubet” olarak adlandırılan hücre evine aldığı istihbara sonrası operasyon yaptı.

Üç isim gözaltına alındı

Evde üst düzel isimlerin olduğu bilgisini alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, eski EGM İstihbarat Daire Başkanlığı Teknik Takip Operasyon Şube Müdürü Mehmet Fecri Yıldız ile Edirne 2. Ağır Ceza Mahkemesinden yakalama kararları bulunan örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri TSK personel sorumlusu Erkan İnce ve ByLock kullanıcısı TUSKON üyesi Selim Bulut gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyal bulundu

Adres yapılan aramalarda, 1 dizüstü bilgisayar, 7 cep telefonu, 1 harddisk, 2 taşınabilir internet modemi ve 1 USB bellek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.