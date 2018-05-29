Üst düzey askerlere FETÖ gözaltısı

FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonda, 60 askeri personel gözaltına alındı.

Güncellenme 29 Mayıs 2018 10:22

FETÖ soruşturması kapsamında 16 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Yapılan operasyonda, 31'i muvazzaf toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Polis şüphelileri ev ve iş yerlerinden gözaltına almaya başladı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon

Operasyonla ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde: "Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordenisinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'nin Subay mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda 60 askeri personel tespit edildi.

16 ilde eş zamanlı operasyon

Bu şahıslardan 4'ü albay, 4'ü Yarbay, 1'i Binbaşı, 7'si yüzbaşı, 26'su üsteğmen 15'i teğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 60 askeri personelden 19'u hakkında daha önceden FETÖ soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı anlaşılmış, 31'i muvazzaf toplam 41 şüpheliye yönelik 29/5/2018 günü ilimiz başta olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon kapsamında 17 şahıs gözaltına alınmış diğer şahısların yakalanmaları yönünde çalışmalar devam etmektedir. "