Üsküdar'daki cami neden yıkıldı? Başkan Türkmen her şeyi bir bir anlattı

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, Üsküdar'da yıkılan cami hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 07 Ekim 2018 11:50

İstanbul Üsküdar’da bulunan Esentepe Camisinin yıkılmasıyla ilgili sosyal medyada tartışma başladı. Bir kısım insan caminin yıkılmaması için direniş gösterirken, gece yarısı yıkımın yapılması tepkilere nden olmuştu. Bu kapsamda konuyu aydınlatan açıklamalar yapan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, caminin istismar edildiğini, minareden cemaati yıkıma karşı direnişe çağıran kişinin de imam değil provokatör olduğunu savundu.

“1900 konut yapılacak”

Çok iddialı bir projeyi hayata geçirdiklerini belirten Türkmen, buraya 1900 konut yaptırdıklarını, iki yıldır çalışıp çabalayıp oluşturdukları bir proje olduğunu, kimsenin mağdur olmadığını söyledi.

“Camiyi istismar ettiler”

Türkmen, bu dönüşüme çeşitli nedenlerle itiraz edenler olduğunu, onların camiyi istismar ettiğini, bu kişilerin dertlerinin cami olmadığını, o nedenle de camiyle ilgili her türlü iletişime kapalı olduklarını belirtti.

“Minareden bağıran kişi imam değil”

Kendisinin de bu mahallede oturduğunu ifade eden Türkmen, evinin o caminin yanında olduğunu, caminin iki aydır ibadete kapatılmış durumda olduğunu, caminin imamının ayrıldığını, camide şu an bir imamın olmadığını, minareden “camimiz yıkılıyor” diye bağıran kişinin imam değil, provokatör olduğunu, bu provokatörün kimliğinin tespit edildiğini, savcılığın bu kişi hakkında soruşturma başlattığını söyledi.

“Ağustos’tan bu yana ibadete kapalı”

Başkan Türkmen, caminin 2 Ağustos’tan bu yana ibadete kapalı olduğunu, adeta tinerci yatağına dönüştüğünü, bu durumdan vatandaşların da şikayetçi olduğunu, bu yıkımı gerçekleştirmek zorunda olduklarını, yeni caminin imar planının hazır olduğunu, aynı yerde yeni cami yapılacağını ifade etti.

“Kimsenin başına bir şey gelmesin” diye gece yıkıldı

Gündüz caminin etrafına çoluk çocuğu doldurduklarını belirten Başkan Türkmen, “kimsenin başına bir şey gelmesin” düşüncesiyle sabaha karşı yıkımı gerçekleştirdiklerini, maksatlarının bu olduğunu belirtti.

“Yerine çok modern bir cami yapılacak”

Başkan Türkmen, cami arsasının kimseye peşkeş çekilmediğini, imar planının ortada olduğunu, aynı yere çok güzel, çok zarif, çok modern bir cami yapılacağını, mevcut caminin çok eski ve depreme dayanıksız olduğunu söyledi.

CHP’li Tanal’a tepki

CHP’li Mahmut Tanal’a da tepki gösteren Başkan Türkmen, “Daha önce bizim bir cami projemizi engellemek maksadıyla eylem yapmıştı. Aynı Mahmut Tanal, bu sefer de “camiyi yıktırmayız” diye eylem yapıyor. Derdi cami değil ki!” dedi.