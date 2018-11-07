Üsküdar'da bir veli, tartıştığı öğretmene bakın ne yaptı

Üsküdar'da bulunan okulda bir veli, tartıştığı öğretmeni ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.

Güncellenme 07 Kasım 2018 17:32

Üsküdar Atik Valide İmam Hatip Ortaokulu'nda bir öğrenci velisi, tartıştığı öğretmeni öğrencilerinin gözü önünde ayağından vurdu.

Veli olay yerinden kaçtı

Öğretmeni yaralayan veli olay yerinden kaçarken, yaralı öğretmen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Öğretmeni öğrencilerin gözü önünde vurdu

Olay saat saat 16.00 sıralarında Üsküdar’da bulunan Atik Valide İmam Hatip Ortaokul'nda meydana geldi. Bir öğrenci velisi tartıştığı Beden Eğitimi Öğretmeni Alparslan Aldırmaz'ı silahla yaraladı.

Öğrencilerin dakika dakika şahit olduğu olayda, öğretmen ayağından yaralandı. Öğrencilerin büyük panik yaşadığı olay sonrası, veli buradan kaçarak uzaklaştı. Olay yerinde ilk Müdahalesi yapılan öğretmen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Görgü tanıkları olayı anlattı

Kavgaya ve yaralanma olayına şahit olan öğrenciler dehşet anlarını anlattı. Görgü tanığı bir öğrenci, "İlk önce kavga ettiler, sonra belinden silahı çıkardı ve vurdu" dedi.