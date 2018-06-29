Uruguay ile Portekiz 46 yıl sonra karşı karşıya

2018 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay ile Portekiz 46 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

Güncellenme 29 Haziran 2018 11:54

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu maçında yarın karşı karşıya gelecek Uruguay ile Portekiz, 46 yıl sonra birbirlerine rakip olacak.

TRT 1'de yayınlanacak

İki takım son olarak 1972'de karşılaşmıştı. Soçi'deki Fisht Stadı'nda oynanacak Uruguay-Portekiz karşılaşması saat 21.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayınlanacak.

İlk maç 26 Haziran 1966'da yapılmıştı

İki ekip bugüne kadar yalnızca 2 kez karşı karşıya geldi. Uruguay ile Portekiz tarihlerinde ilk kez 26 Haziran 1966'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşılaştı. Hazırlık maçını ev sahibi ekip 3-0 galip tamamladı.

Taraflar son olarak 2 Temmuz 1972'de Brezilya'da kozlarını paylaştı. Brezilya Kurtuluş Kupası'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Uruguay 13. kez finallerde mücade ediyor

Dünya Kupası tarihinin en tecrübeli milli takımlarından olan Uruguay, 13. kez finallerde mücadele ediyor.

Ev sahibi olduğu 1930 ve Brezilya'da düzenlenen 1950'de iki kez kupayı kazanan Uruguay, toplam 54 maç oynadı. Bu karşılaşmaların 23'ünde sahadan galibiyetle ayrılan Uruguay, 12 kez berabere kaldı, 19 kez de sahadan yenik ayrıldı. Güney Amerika ekibi, 85 gol atıp, kalesinde 71 gol gördü.

Son 5'i üst üste olmak üzere toplamda 7. kez Dünya Kupası'na katılan Portekiz, şampiyonada bugüne kadar 29 maça çıktı.

Bu maçlarda 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgi alan Avrupa temsilcisi, 48 gol atarken, kalesinde ise 33 gole engel olamadı.