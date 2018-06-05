Unutkanlığın sebebi aslında buymuş!

Unutkanlığın altında B12 vitamin eksikliği bulunmaktadır. Bu vitamin eksikliği entelektüel becerilerde de zayıflıklar meydana getirdiği ortaya çıktı.

Güncellenme 05 Haziran 2018 13:24

B12 vitamini suda eriyebilen bir vitamindir ancak diğer suda eriyenlerden farklı olarak depo edilebilmektedir. Karaciğerde depolanabilen bir vitamindir. Depolanma kaydeden bir vitamin olduğu için eksikliği meydana geldiğinde ise belli belirtileri de ortaya çıkmaktadır. Belirtileri bir anda çıkmayıp zamanla aylar hatta yıllar sonra bile ortaya çıkabilir.

Isıya dayanıklıdır

Isıya dayanıklı bir vitamin olan B12, ısıtma ve pişirilme ile birlikte etkinliğinden bir şey kaybetmez. Erişkin kişilerde günlük B12 ihtiyacı 2 mikrogramdır. En çok bulunduğu besinler ise et ve et ürünleri ile birlikte balıkta bol miktarda bulunmaktadır. Süt ve süt grubu besinlerle birlikte yumurta akında da yüksek oran da B12 vitamini bulunmaktadır. Meyve ve sebzeler bulunabilen bir besin değildir. Tam vejataryen beslenen kişiler B12 vitamin eksikliği sıklıkla görülmektedir. B12 vitamini kan hücreleri ile birlikte hücre çekirdeklerinin de olgunlaşmasına önemli derece de katkı sağlamaktadır. Vitaminin emilimi ise mide asidi ile gerçekleşmektedir.

65 yaş üstü tehlikeli

65 yaş ve üzeri kimselerde mide asidinde azalmalar meydana geldiği için B12 vitamin eksikliği görülebilmektedir. Tüm bunlara bağlı olarak 60 yaşından sonra takviye olarak B12 vitamini almak gerekir.

Yorgunluk meydana gelebilir

B12 vitamin eksikliği kişilerde halsizlik ve yorgunluk meydana getirmektedir. Kol ve bacaklarda uyuşma ile birlikte karıncalanma ve hissizlikle görülebilmektedir. Eksikliğin çok olduğu kimselerde idrar kontrolü gecikir ve cinsel isteksizliğe kadar varan sonuçlar görülebilir. Tüm bunlara ek olarak bunama ve psikolojik sorunlara da neden olabilmektedir.

Tedavisi

Vitamin eksikliğinin telafisinde ise B12 vitamini takviyesi kullanılmaktadır. Eksikliğin dozu hafif olduğunda ağzı yoluyla günde bir kaç tablet vitamin almak yeterli olmaktadır. Eksikliğin dozu ağır olduğunda ise B12 enjeksiyon olarak tercih edilmektedir. Ağır durumlarda tedaviye başlamadan önce potasyum takviyesi alınır çünkü B12 enjeksiyonları ilk alındığı anda ciddi oradan potasyum kaybına neden olabilmektedir.