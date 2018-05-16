Ünlülerin uyuşturucudan yargılandığı davada karar çıktı

Çok sayıda ünlü ismin uyuşturucudan yargılandığı davada karar çıktı.

Güncellenme 16 Mayıs 2018 16:20

Cemal Hünal, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada karar çıktı.

Hangi isimler var?

Habertürk'ün haberine göre, televizyon dünyasının ünlü isimleri, Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.

Kime ne kadar ceza verildi?

Şarkıcı Cenk Eren hakkında uyuşturucu ticareti suçundan 6 yıl 3 ay, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay hakkında ise 4'er yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Oyuncu Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy ile Yusuf Akgün hakkında da uyuşturucu ticareti suçundan 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası verildi.