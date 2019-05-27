Ünlülerin bayramda alacağı ücret dudak uçuklattı!

Ramazan Bayramı öncesi konser fiyatlarını güncelleyen ünlülerin alacağı ücretler dudak uçuklattı.

Güncellenme 27 Mayıs 2019 11:24

Ramazan Bayramı öncesi hangi ünlünün nerede sahne alacağı kadar, alacakları ücretler de merak konusu oldu. Sıla, Kenan Doğulu, Volkan Konak, Hadise gibi birçok şarkıcı bayramı sahneden geçirecek. Konser fiyatları güncellenen ünlülerin alacakları ücretler dudak uçuklattı. Peki hangi ünlü ne kadar alacak?

HADİSE: 750 bin lira/ Kıbrıs, Çeşme, Avusturya

KENAN DOĞULU: 300 bin lira/Çeşme

SİBEL CAN: 450 bin lira/Kıbrıs-Antalya

SILA: 160 bin lira/Kıbrıs

GÜLŞEN: 650 bin lira/Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya

AŞKIN NUR YENGİ: 160 bin lira/2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme

EBRU GÜNDEŞ: 450 bin lira/Kıbrıs, Antalya

YILDIZ TİLBE: 650 bin lira/ Kıbrıs, Antalya, Çeşme

ALEYNA TİLKİ: 100 bin lira/Kıbrıs

BÜLENT ERSOY: 500 bin lira/Kıbrıs, Çeşme, Antalya

SERKAN KAYA: 600 bin lira/ Çeşme, Kıbrıs, İstanbul

LİNET: 350 bin lira/Kıbrıs, Antalya, Çeşme

KORAY AVCI: 150 bin lira/Kıbrıs

MUAZZEZ ERSOY: 100 bin lira/Kıbrıs

VOLKAN KONAK:150 bin lira/Kıbrıs

ROBER HATEMO: 130 bin lira/Kıbrıs

FUNDA ARAR: 200 bin lira/Kıbrıs

HANDE YENER: 600 bin lira/Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs

AYŞE HATUN ÖNAL: 140 bin lira/Çeşme, Antalya

SELAMİ ŞAHİN: 200 bin lira/Çeşme Kıbrıs