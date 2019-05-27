Ünlülerin bayramda alacağı ücret dudak uçuklattı!
Ramazan Bayramı öncesi konser fiyatlarını güncelleyen ünlülerin alacağı ücretler dudak uçuklattı.
Ramazan Bayramı öncesi hangi ünlünün nerede sahne alacağı kadar, alacakları ücretler de merak konusu oldu. Sıla, Kenan Doğulu, Volkan Konak, Hadise gibi birçok şarkıcı bayramı sahneden geçirecek. Konser fiyatları güncellenen ünlülerin alacakları ücretler dudak uçuklattı. Peki hangi ünlü ne kadar alacak?
HADİSE: 750 bin lira/ Kıbrıs, Çeşme, Avusturya
KENAN DOĞULU: 300 bin lira/Çeşme
SİBEL CAN: 450 bin lira/Kıbrıs-Antalya
SILA: 160 bin lira/Kıbrıs
GÜLŞEN: 650 bin lira/Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya
AŞKIN NUR YENGİ: 160 bin lira/2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme
EBRU GÜNDEŞ: 450 bin lira/Kıbrıs, Antalya
YILDIZ TİLBE: 650 bin lira/ Kıbrıs, Antalya, Çeşme
ALEYNA TİLKİ: 100 bin lira/Kıbrıs
BÜLENT ERSOY: 500 bin lira/Kıbrıs, Çeşme, Antalya
SERKAN KAYA: 600 bin lira/ Çeşme, Kıbrıs, İstanbul
LİNET: 350 bin lira/Kıbrıs, Antalya, Çeşme
KORAY AVCI: 150 bin lira/Kıbrıs
MUAZZEZ ERSOY: 100 bin lira/Kıbrıs
VOLKAN KONAK:150 bin lira/Kıbrıs
ROBER HATEMO: 130 bin lira/Kıbrıs
FUNDA ARAR: 200 bin lira/Kıbrıs
HANDE YENER: 600 bin lira/Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs
AYŞE HATUN ÖNAL: 140 bin lira/Çeşme, Antalya
SELAMİ ŞAHİN: 200 bin lira/Çeşme Kıbrıs