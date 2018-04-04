Ünlülerden Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!

Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve askere moral için tam kadro Hatay'a giden ünlüleri hedef alan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Güncellenme 04 Nisan 2018 17:43



AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki çok sayıda ünlü ile Hatay'da bir askeri birliği ziyaret etmişti. Zeytin Dalı Harekatı'na destek ve askere moral için orada bulunan ünlü isimler askerle birlikte Yaylalar'ın Afrin'e uyarlamasını söylemişti.

Kılıçdaroğlu’ndan ağır sözler

Bu görüntülerden sonra ise CHP'nin Salı günü yapılan grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, bu görüntüleri sert bir dille eleştirmişti. Ünlülerden ise Kılıçdaroğlu'na cevap geldi. Yapılan ortak açıklamada "Kılıçdaroğlu bölgeye gitmekten neden imtina ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Ünlüler Kılıçdaroğlu’nı kınadı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında, daha Şehitlerin kanının kurumadığını, bir grubun toplanıp vur patlasın çal oynasın klarnet eşliğinde şarkı söylediğini belirtmişti. Bu açıklamalardan sonra ünlü isimlerden tepki geldi. Hatay'da askeri ziyarete giden sanatçılar Kılıçdaroğlu'nu kınadı.

Hangi isimler oradaydı?

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na ve askere destek için Hatay'a giden İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Seda Sayan, Deniz Seki, Mustafa Sandal gibi isimler muhalefetin sert eleştirilerine maruz kaldı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili, "Bu rezil adamlar ve onları oraya götüren adam, yüreğin yetiyorsa bir Afrin şehidinin evinin bulunduğu sokaktan geç bir de yaylalar türküsünü söyle bakayım" sözleri ile eleştiride bulundu.

Kılıçdaroğlu’nu da sınıra davet ettiler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden sonra sanatçılar yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ana muhalefet liderinin, askerlerimize moral vermek için sınıra giden sanatçıları ne amaçla tahkir ettiğini anlamakta güçlük çektiklerini, Kılıçdaroğlu'nun bölgeye gitmekten neden imtina ettiğini Türk milletine açıklaması gerektiğini, ordu ve milletle bir bütün olmaktan gurur duyan sanatçılar olarak Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunacakları belirtildi.

Açıklamaya kimler imza attı

Yapılan açıklamada, İbrahim Tatlıses, Sibel Can, Yavuz Bingöl, Cengiz Kurdoğlu, Mustafa Sandal, Coşkun Sabah, Ahmet Şafak, Esat Kabaklı, Alişan, Seda Sayan, Altay, Deniz Seki, Arif Susam, Hande Yener, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Hülya Koçyiğit, Elif Buse Doğan, Hakan Peker, Serkan Çağrı, Elif Karlı, Burcu Kıratlı, Emel Müftüoğlu, Ceyhun Çelikten, Necati Şaşmaz, Cahit Kahyaoğlu, Osman Albayrak, Ümit Yılmaz gibi isimlerim imzaları yer aldı.