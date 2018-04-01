Ünlüler tam kadro sınırda!

Ünlü isimler Mehmetçik'e destek için tam kadro Hatay'a gitti.

Güncellenme 01 Nisan 2018 19:02

TSK'nın Türkiye sınırlarını korumak için 20 Ocak'ta başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'ndan 18 Mart'ta Afrin'in merkezi ele geçirilmişti. Bugün işte ünlü isimler Mehmetçik'e destek için tam kadro sınıra akın etti.

Katılan ünlü isimler

Ünlü isimlerin arasında; Yavuz Bingöl, Ajda Pekkan, İbrahim Tatlıses, Seda Sayan, Deniz Seki, Emel Müftüoğlu ve Mustafa Sandal gibi isimler vardı.

Ziyarete ayrıca, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Oğuzhan Özyakup, Necip Uysal, Galatasaraylı futbolcular Tarık Çamdal, Eray İşcan, altyapı antrenörü Gökhan Zan, milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu ve sunucu Esra Erol da da katıldı.

Amaç moral ve destek vermek

Katılan isimler Zeytin Dalı Harekâtına katılan askerlere ve bölgedeki vatandaşlara moral ve destek vermek için bölgeye gitti.

Tek tek Hande Fırat’a konuştular

Hande Fırat ünlü isimlere duygularını sordu:

Yavuz Bingöl, sınırdaki askerlere moral ziyaretine gittiğini söyledi.

Hülya Koçyiğit, daha önce de gittiğini, askere moral vermeye gidildiğini, şimdi de onlara teşekkür etmeye gidildiğini, o silah arkadaşlarına tebriklerini iletmeye ve şehitlere de rahmet dilemeye gittiklerini belirtti.

Ajda Pekkan ise şehitlerin silah arkadaşları olduğunu, onların da orada bir morale ihtiyacı olduğunu, kendilerinin de yanlarında olacağını söyledi.

Emel Müftüoğlu, bir asker kızı olduğunu, dünyada kutsal meslekler olduğunu, bunların askerlik, polis ve öğretmenlik olduğunu, askerlere bizzat teşekkür etmek istediğini belirtti.

Sibel Can, Afrin'le ilgili çok güzel bir türkü söylediklerini, kendisinin de yorumlama şansına sahip olduğunu, şu anda moral için oraya gittiklerini söyledi.