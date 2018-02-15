Ünlüler Mehmetçik için sınırda!

Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek isteyen bir grup ünlü isim Hatay'a giderek destek açıklaması yaptı.

Güncellenme 15 Şubat 2018 12:01

TSK'nın Afrin'de terör örgütlerini bölgedne temizlemek ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı başarılı bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda Mehmetçik'e destek olmak isteyen bir grup sanatçı da Hatay'a giderek basın açıklaması yaptı.

Ünlülerina açıklamaları ise şu şekilde:

"Yapılan operasyon meşrudur"

Yavuz Bingöl: "Son CIA raporunda PYD’nin PKK’nın Suriye’deki milis gücü olduğu açıkça belirtildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği de oydu. Yapılan operasyonu ben şahsen çok meşru görüyorum."

"Bir tane Türkiye var o da bizim vatanımız"

Tamer Karadağlı: "Bir tane Türkiye var o da bizim vatanımız. Mehmetçiğin yanında olmak bizim görevimiz. Bundan sora da bir sürü sanatçı gelecektir."

"Hepimiz elimizden geldiğince buraya geldik"

Volkan Severcan: "Hepimiz elimizden geldiğince buraya geldik. Meslektaşlarımızı temsilen buradayız. Biz Tamer'le askerliğimizi de beraber yapmıştık. Bildiğimiz çok önemli bir şey var ki savaş sadece cephede devam etmiyor. Bizler cephedeki Mehmetçiğimize destek olmak için, şehitlerimizin acısını paylaşmak için buraya geldik."

"Sanat ve sanatçı da Mehmetçikle beraber"

Erhan Güleryüz: "80 milyon tek bir yürek olarak gerçeğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Mehmetçiğimizin bu bölgeyi toparlayacağına eminiz.Burada Hatay’da Reyhanlı’da hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acılarını da paylaşmaya geldik. Sanat ve sanatçının da Mehmetçikle beraber olduğunu söylemek istiyorum."