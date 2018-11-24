Ünlü yönetmen terör soruşturmasında gözaltına alındı

Terör soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Kazım Öz, Tunceli’de gözaltına alındı.

Güncellenme 24 Kasım 2018 15:02

Alınan bilgiye göre, ünlü sinema yönetmeni Kazım Öz, memleketi Tunceli’ye giderken Pertek ilçesinde jandarma kontrol noktasında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "örgüt üyeliği" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öz, Jandarma tarafından Pertek İlçe Emniyet Amirliği görevlilerine teslim edildi.

Yönetmen Kazım Öz'ün işlemlerinin tamamlanmasının ardından Diyarbakır'a götürüleceği öğrenildi