Ünlü yapımcı "Zaza Şehmus" hayatını kaybetti!

İbrahim Tatlıses ve Ahmet Kaya gibi ünlü isimlere albüm yapan Zaza Şehmus lakaplı Şehmus İlgin hayatını kaybetti.

Güncellenme 30 Mart 2018 15:43

Dün Diyarbakır'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "Zaza Şehmus" lakabıyla tanınan yapımcı Şehmuz İlgin bugün toprağa verildi. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni tarihi Ulu Cami'nde düzenlendi.

Kanser tedavisi görüyordu

Diyarbakırlı olan 64 yaşındaki Şehmuz İlgin, uzun zamandır pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Müzik yapımcısı 'Zaza Şehmuz' dün geçirdiği kriz sonucu hayatını kaybetti. İlgin'in bugün Sur'daki Ulu Cami'nde cenaze namazı kılındı.

AK Parti ve CHP'den isimler katıldı

Cuma namazına mütakip cenaze namazı kılınan İlgin'i son yolculuğuna uğurlayanlar arasında, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, CHP eski Milletvekili Mesut Değer, ses sanatçısı İzzet Yıldızhan da vardı. Binlerce kişinin akın ettiği cenazeye İbrahim Tatlıses, Mahsun Kırmızgül ile çok sayıda ünlü isim çelenk gönderdi.

İbrahim Tatlıses'e albüm yapmış

Cenaze törenine katılan ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan, İlgin'in Diyarbakır'ın iyi bir değeri olduğunu, sanat camiasıyla bağlantılı olan biri olduğunu, Türkiye'de çok şöhret olan, starların yapımcılığını yapan biri olduğunu, kendisinin de iyi bir dostu olduğunu, dostumu kaybettiği için üzgün olduğunu, onunla geçen son 10 yılı değerlendirecek olursa babacan, aslan gibi bir ağabey olduğunu, kanser hastalığının artık grip hastalığı gibi olduğunu, insanı çok kısa bir sürede yok edip, götürdüğünü, bugün, bütün sanat camiasına başsağlığı dilemek gerektiğini, Ahmet Kaya'dan, İbrahim Tatlıses'ten, Azer Bülbül, Yıldız Tilbe'ye kadar sayamayacağım çok isim olduğunu ve bu isimlerin hepsine albüm yapmış biri olduğunu söyledi.

3 gün önce gelmiş

Yıldızhan, 3 gün önce yine burada olduğunu, hastalığı süresince yanında olduğunu, kendisinin kötü gün dostu olduğunu, hastalığında onu hiç bir zaman yalnız bırakmadığını, dar günde dostları bırakmamak gerektiğini, 3 gün önce buradan ayrılırken, haftaya tekrar geleceğini söylediğini, 3 gün sonra vefat ettiğini söyledi.

Binlerce kişi uğurladı

İlgin'in Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından tabutu omuzlara alınarak, binlerce kişinin katımıyla, Sur ilçesindeki Çifthavuzlar Mezarlığı'na götürülerek burada toprağa verildi.