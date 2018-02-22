Ünlü Türkücüye uyuşturucudan gözaltı!

Ünlü Ankaralı Türkücü Tufan Altaş, uyuşturucudan gözaltına alındı.

Güncellenme 22 Şubat 2018 10:53

Ünlü bir Ankaralı Türkücü olan ve birçok mekanda sahne alan Tufan Altaş'a, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Lüks araç başka aracın yanında durdu

İddiaya göre, polis uyuşturucu ihbarı üzerine harekete geçti, lüks bir cipte uyuşturcu madde satılacağı iddiası ile olay yerine giden ekipler, aracı takibe aldı. Aracın ünlü Türkücü Tufan Altaş'a ait olduğu tespit edildi. Bahsi geçen araç park halinde bulunan başka bir aracın yanında durdu, Park halindeki araçtan inen E.A. ve M.K. isimli şahıslar, lüks aracın yanına giderek içeridekilerle görüştü. Bir süre sonra olay yerinden ayrılan araçları polis çevrerek arama yaptı.

Üstlerinden uyuşturucu çıktı

Araçta bulunan iki kişi 40 TL karşılığında yanlarına gelen araçtakiki kişire uyuşturucu madde sattıklarını itiraf etti. Bu bilgi üzerine ekipler lüks aracı yolda durdurdu. Altaş kontrolünde olan araçta iki kişi daha yer aldı. Yapılan arama sonucu araçta bulunan bir kişinin iç çamaşırından diğer iki kişinin ise üzerinden uyuşturucu çıktı. Türkücü Tufan Altaş'ın üzerinde ise 4.80 gram uyuşturucu madde bulundu. 3 kişi gözaltına alındı.

Kullanıcı olduklarını itiraf etti

Şüpheli Erdağ K. esrar kullandığını, Eray A., Tufan Altaş ve Güven İ.Ö. ile esrar kullandıklarını ancak satmadıklarını ifade etti.

Tufan Alaş her şeyi anlattı

Tufan Altaş, esrar kullandığını, diğer arkadaşlarının da kendisi gibi kullanıcı olduğunu, esrar satmadıklarını, aracın kendisine ait olduğunu, uyuşturucu ticareti yapmadığını itiraf etti. Altaş ve diğer 3 isim, 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle yargılanmaya başlanacak.