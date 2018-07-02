Ünlü Türkücünün FETÖ bağı deşifre oldu!

FETÖ ile bağlantısı tespit edilen ünlü Türkücü Gökmen hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Güncellenme 02 Temmuz 2018 10:52

Ünlü Türkücü Gökmen Ürü'nün FETÖ ile bağlantısı tespit edildiği için hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gökmen'in FETÖ'cü Enes Kanter'in yazdığı bir şarkıyı da seslendirdiği ortaya çıktı.

Yakalama kararı çıkarıldı

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında, Diyarbakırlı ünlü türkücü Gökmen Ürü hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kanter, ayakkabısını hediye etti

15 Temmuz hain darbe girişiminden bir hafta önce Almanya'ya gittiği tespit edilen Gökmen Ürü'nün kendisini FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu olarak ilan eden basketbol oyuncusu Enes Kanter'le yakın bağı tespit edildi. Enes Kanter'in NBA maçında giydiği basketbol ayakkabısını imzalayarak Gökmen'e hediye ettiği ortaya çıktı. Gökmen'in İstanbul'daki evinde bahsi geçen ayakkabının ele geçirildiği öğrenildi.

ABD’ye gezi organize etmiş

Öte yandan Gökmen'in FETÖ elebaşı Gülen'in yanına gitmek isteyenleri organize ettiği ve bu gezilerde görevli olduğunu belirtildi. İddiaya göre Gökmen Gülen'in yanına götürdüğü kişilerin de listesini tutuyordu. 15 Temmuz öncesinde yut dışına kaçtığı öğrenilen Gökmen'in Türkiye'ye bir daha dönmediği ortaya çıktı.

Yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Gökmen'in ifadesine başvurulmak istendiği adresinde bulunamayınca hakkında yakalama kararı çıkarıldığı belirtildi.