Ünlü türkücü tesettüre girdi, şarkı söylemeyi bıraktı

Ünlü türkücü Güler Işık, geçirdiği hastalıktan sonra hayatındaki büyük değişimi anlattı.

Güncellenme 16 Ocak 2019 10:54

Bir döneme damga vuran ünlü türkücü Güler Işık, tesettüre girdiğini daha sonra şarkı söylemeyi de bıraktığını, İslam’da kadın sesinin günah olduğunu, bu nedenle 3-4 yıldır şarkı söylemediğini anlattı.

Saçları ve kirpikleri dökülmüş

Göğüs kanseri ile mücadelesini kazanan Güler Işık, bu hastalığa yakalananlara şifa dilediğini, bu süreçte kaş, kirpik ve saçlarının döküldüğünü, kendisini sanatçı olması nedeni ile daha fazla etkilediğini söyledi.

Rüya görmüş

Güler Işık, rüyamda koltuk altından 3 tane böcekle her şeyin çıktığını gördüğünü, Umre sonrası ameliyat olması gerektiğini, doktorunun koltuk altı lenflerine bakmak istediğini, ameliyattan sonra kontrol edildiğinde 'süper süper süper hiçbir şeyin yok tertemizsin' dediğini, hastalığının böyle geçtiğini, Umrede yaşadıklarının herkesin yaşaması gerektiğini belirtti.

Şarkı söylemeyi neden bıraktı?

Uzun saçları ile tanınan ünlü türkücü, tesettüre girmeyi her zaman istediğini, dini öğrendikten sonra kadın sesinin günah olduğunu da öğrendiğini, ilahi söylenebildiğini ama onun da halka kapalı olduğunu, bu nedenle türküyü bıraktığını, 3-4 yıldır hiç şarkı söylemediğini, evde kendi kendine söylediğini ama dışarıda söylemeyi hiç özlemediğini anlattı.

“Allah onlara hidayet versin”

Güler Işık, “O dünyanın çok boş ve yapmacık olduğunu anladım. Eskiden konuştuğum kimse beni aramıyor. Allah onlara hidayet versin” dedi.