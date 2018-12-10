Ünlü tarihçi Talha Uğurluer'e FETÖ gözaltısı!
FETÖ'nün 'Maceracı'sı Murat Yeni'nin ifadesinde adı geçen tarihçi yazar Talha Uğurluer gözaltına alındı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ünlü tarihçi Talha Uğurluel gözaltına alındı.
İstanbul’da gözaltına alındı
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma Uğurluer hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, Uğurluer'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı. Erzincan’a getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen ünlü tarihçi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Talha Uğurluer’in tutuklanıp tutuklanmayacağı merak konusu.