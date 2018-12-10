Ünlü tarihçi Talha Uğurluel FETÖ'den tutuklandı
FETÖ'nün 'Maceracı'sı Murat Yeni'nin ifadesinde adı geçen tarihçi yazar Talha Uğurluel tutuklandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ’nün medya yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında ünlü tarihçi Talha Uğurluel gözaltına alındı.
İstanbul’da gözaltına alındı
Başsavcılığın yürüttüğü soruşturma Uğurluel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karar sonrası çalışma başlatan polis ekipleri, Uğurluel'i İstanbul'daki evinde gözaltına aldı. Erzincan’a getirilen ve sağlık kontrolünden geçirilen ünlü tarihçi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
Tutuklandı
FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında açılan davada hakim karşısına çıkan tarihçi ve yazar Talha Uğurluel, mahkemece tutuklandı. Adliye çıkışında basın mensuplarının, “FETÖ toplantılarına katıldınız mı ?” sorusuna, “Hepsi yalan” cevabını veren Uğurluel, “Neden gözaltına alındınız?” sorusu üzerine ise, “Kudüs kitabını yazdığım için” dedi.